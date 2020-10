Jordan Pickford escapa de sanción

Jordan Pickford ha escapado de una prohibición retrospectiva por la entrada de terror que arruinó la temporada de Virgil Van Dijk. Pero el Liverpool recibió una disculpa de los árbitros de Premier por no haber expulsado al portero de Inglaterra.

Los altos mandos disciplinarios de la FA confirmaron que no pueden presentar cargos contra el hombre del Everton a pesar de reconocer un error importante. Con el árbitro Michael Oliver sin ver el VAR, David Coote (VAR) debería haber visto el choque después de confirmar la decisión correcta de izar la bandera de fuera de juego contra el capitán del Liverpool. Coote, sin embargo, no hizo ninguna recomendación a Oliver para que realizara una revisión del monitor en el campo, simplemente respaldando la bandera en el campo.

Bajo las pautas disciplinarias de la FA, la acción retrospectiva ahora solo es aplicable cuando un incidente se considera “extraordinario” o cuando “no fue visto” ni por los oficiales del partido ni por el VAR.Oliver era consciente de un choque y su asistente tenía una vista clara y sin obstrucciones, mientras que Coote también tenía acceso a todas las puertas disponibles, con la entrada claramente en la pantalla que estudió. La guía de la FA es que para que un incidente sea ‘extraordinario’ debe alcanzar un umbral muy alto, como la terrible falta de Callum McManama del Wigan sobre Massadio Haidara del Newcastle en 2013. Eso deja a Pickford a salvo, aunque el ex árbitro de Premier, Dermot Gallagher, un portavoz de PGMOL (Professional Game Match Officials Board) pidió perdón al técnico de los Reds, Jürgen Klopp.

Gallagher dijo: “Fue un error humano, y todo lo que podemos hacer es disculparnos por ello.Fue un proceso de tres pasos. El primero fue para ver si era penalti, que habría sido, pero el segundo fue en la llamada de fuera de juego. Eso niega la primera decisión, ya que se descartó correctamente en fuera de juego. Pero habiendo vuelto al paso uno, el VAR pasó por alto el paso tres, que era para ver si debería haber habido una sanción adicional. Debería haber sido una tarjeta roja. No hay nada más que podamos decir. El protocolo no se siguió y no funcionó ".