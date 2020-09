Mourinho explota contra el arbitraje

Jose Mourinho afirmó que la falta de trofeos del Tottenham significa que son tratados de manera diferente a los “grandes clubes” después de su empate 1-1 con Newcastle.

Los Spurs fueron limitados a un punto contra los Magpies después de que los visitantes recibieron un polémico penal en el tiempo de descuento.

Se juzgó que Eric Dier había cometió mano dentro del área después de un balón jugado en el aire. Se marcó penal y Callum Wilson colocó el empate desde los 11 pasos para igualar los cartones después del gol hecho por Lucas Moura.

Mourinho se fue furioso por el túnel mientras que su entrenador de porteros Nuno Santos fue expulsado después del pitido final.

Los Spurs vuelven a jugar el martes ante el Chelsea en la Carabao Cup durante un calendario sin precedentes de nueve partidos en 24 días. Y Mourinho, que ya ha visto a Son Heung-Min sucumbir a una lesión, afirmó que la lista de partidos del Tottenham es una prueba de que el club recibe menos respeto que sus rivales con mayor historia.

Al final del partido, en entrevista, esto fue lo que comentó: “Es solo el primero. Me imagino que el martes otro, el jueves otro y quizás el domingo un par más. Pero este es el respeto que recibe el Tottenham. Tottenham es un gran club, pero es un club donde nuestra historia en términos de trofeos no es tan grande como la de otros clubes. Me doy cuenta de eso. Estoy entrenando con mucha pasión, mucho amor”, sentenció el estratega.

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes