No hay futuro

El futuro de Raúl Jiménez es incierto. El flojo cierre de temporada que tuvo Wolverhampton y la mínima posibilidad de poder participar en una competencia europea, hicieron más grandes los rumores que ponen al atacante azteca fuera de los Wolves.

Esta mañana, Wolverhampton anunció la contratación de Paulinho, un atacante del Sporting Braga de Portugal, que consiguió 25 goles en la temporada anterior de la liga lusa. Con un costo de 27 millones de euros y con la aprobación del técnico Nuno Espírito Santo, Paulinho es considerado el reemplazo natural de Raúl Alonso Jiménez.

Por ello, el nacido en Tepeji del Río volvió a sonar para estar la próxima temporada en Manchester United. Su técnico, Ole Gunnar Solskjaer ha dicho en varias ocasiones que Jiménez es un futbolista que le agrada mucho y podría ser un gran complemento para el francés Anthony Martial.

Desde su llegada a Inglaterra, Jiménez ha jugado en 97 ocasiones con Wolverhampton, con los que consiguió 43 goles y 18 asistencias. Por ello se ha convertido en el favorito de la afición de los Wolves.

Aún no es seguro lo que pasará, pero lo más probable es que el delantero de la Selección Azteca deje al club en el verano. No sólo porque no disputará una competencia continental, también porque a la escuadra inglesa le caerían muy bien los 90 millones de euros que piden para finalizar el contrato de Jiménez.

Por Gibrán Kazen