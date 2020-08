Una desgracia la decisión del TAS: Mourinho

Inglaterra. “Es una desgracia y un desastre” la decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la sanción alManchester City, consideró el técnico del Tottenham, José Mourinho.

“Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión”, apuntó el técnico portugués.

El TAS levantó el castigo de 2 años sin competiciones europeas para el City y lo castigó con 10 mil de euros por no cooperar en la investigación.

“Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra”, declaró Mou en conferencia de prensa.