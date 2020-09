El héroe del Arsenal, Emiliano Martínez, cerca de Villa Park

La estrella del Arsenal, Emiliano Martínez, se unirá al Aston Villa después de acordar términos personales.

Los Gunners están preparados para vender al portero de 28 años después de que Bernd Leno ha vuelto de una lesión.

Según el diario, The Independent, Martínez se unirá al club con un contrato de cuatro años por valor de 60,000£ por semana. Sin embargo, Villa todavía no encuentra un acuerdo con el Arsenal y está listo para lanzar una oferta mejorada después de que se rechazara su oferta inicial de 15M£.

El cuadro londinense valora al portero que se unió a ellos procedente de Independiente en 2010, en 20M£ y aunque siguen las negociaciones, aún no se ha acordado un precio de transferencia final entre los dos clubes.

Villa quiere que el futbolista llegue a tiempo para su primer partido de liga contra el Sheffield United aunque se antoja complicado que suceda.

JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS Soccer Football - FA Community Shield - Arsenal v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - August 29, 2020 Arsenal’s Emiliano Martinez saves from Liverpool’s Sadio Mane, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Pool via REUTERS/Justin Tallis

Martínez ha rechazado una oferta de contrato significativamente mejorada por parte de Mikel Arteta ya que después de ser considerado titular no pretende regresar a la suplencia tras la vuelta de Leno.

Martínez habló para una emisora argentina el mes pasado del tema.

“Le he demostrado al club que puedo jugar para ellos y cuando vuelva la próxima temporada, necesito tener más partidos. Esa es la única forma en que me quedaré en el Arsenal. Mi objetivo es consolidar mi lugar en el Arsenal y convertirme en el Nº1 de Argentina. No me detendré hasta que lo consiga y si no juego para el Arsenal, entonces claramente, seguiré adelante.”

A pesar de demostrar su potencial, el Arsenal no le ha prometido la camiseta número uno.

El Villarreal también se ha vinculado con Martínez ya que Unai Emery quiere reencontrarse con él, pero Martínez quiere continuar su carrera en la Premier League.

Por Guillermo Santisteban.