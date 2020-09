¿Southampton multimillonario?

El multimillonario estadounidense, Joseph DaGrosa, está en conversaciones con Gao Jisheng, dueño del Southampton, para comprar al equipo por 200M£.

DeGrosa anteriormente intento adquirir al Newcastle pero vio fracasar su intento el año pasado, se cree que el estadounidense ve valor en la Premier League.

El actual dueño de los Saints puso el club St Mary’s en el mercado a principios de este año por las dificultades para transferir dinero desde China. Jisheng compró una participación del 80% del Southampton por 210M£ hace tres años, pero ahora está listo para seguir adelante. No está claro si la venta se llevará a cabo en esta etapa, pero probablemente conduciría a muchos nuevos fichajes.

DeGrosa espera capitalizar el mercado inestable con la pandemia de coronavirus para reducir el valor de compra del equipo. El neoyorquino de 56 años hizo su fortuna a través de una serie de inversiones exitosas. También es cofundador de MapleWood Partners, 1848 Capital Partners y General American Capital Partners (GACP). DeGrosa y su compañía capital GACP compraron una parte del Bordeaux de la Ligue 1 por 70M£ en 2018, pero vendió las acciones para continuar con la compra del Newcastle . A pesar de mantener conversaciones con Mike Ashley, dueño de las urracas, no se materializó una oferta formal.

En una entrevista con Get French Football News, DeGrosa reveló su pasión detrás de ser propietario y dirigir un club de fútbol en comparación con otras industrias.

“Hay una emoción en este negocio que no existe en ningún otro. He estado en seguros, que se trata de números, en el negocio de las hamburguesas (Burger King) y lo creas o no, eso también se trata de números. Luego te metes en el deporte y es emocionante. Todos tienen una opinión y a todos les gusta compartir sus opiniones. Es un verdadero acto de equilibrio.”

Por Guillermo Santisteban.