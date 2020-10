Pogba sueña con el Real Madrid

Paul Pogba lanzó en conferencia de prensa que sueña con jugar en el Real Madrid algún día y esto a desatado las dudas sobre su futuro con el Manchester United. Sin embargo, el francés insistió en que está feliz en Old Trafford por ahora.

El centrocampista, de 27 años, dijo: “Estoy en el Manchester. Sabemos que se ha hablado mucho de esto y yo no lo he hablado. Escuché mucho ruido de que me iba a ir y me iba a ir a palos a diestra y siniestra. Hoy sigo en el Manchester United y lucho para intentar llevar al club más alto”.

“Sí, a todos los futbolistas les gustaría jugar en el Real Madrid. Quizás sea un sueño. Es un sueño para mí, ¿por qué no algún día? Como he dicho, estoy en el Manchester United y me gusta mi club.Estoy jugando en el Manchester United, me estoy divirtiendo y quiero hacer todo lo posible para que el club vuelva a donde se merece”.

Pogba reveló que en 2019 estaba listo para un nuevo desafío con un cambio a Real Madrid y Zinedine Zidane le encantaba la idea de trabajar con el número 6 del United que tiene un valor de 89M£ en el Bernabéu, pero después de una temporada interrumpida por lesiones y coronavirus, se quedó.

El agente de Pogba, Mino Raiola, sugirió que una transferencia era una posibilidad para su cliente, con la Juventus nuevamente vinculada con su ex estrella.Además, el ganador de la Copa del Mundo, insistió en que no ha habido discusiones sobre un nuevo contrato en Old Trafford a pesar de que el mismo expira el próximo verano, aunque el United tiene una opción de extensión de 12 meses.

Pogba, ha sido titular en los tres partidos de la Premier League esta temporada y marcó en la victoria de la Carabao Cup sobre Brighton.

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes