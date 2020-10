Salah es una estrella dentro y fuera del campo

Mohamed Salah luego de hacer tan noble labor, entregó 100£ al hombre de nombre, David Craig. El Sr. Craig comentó: “Mo fue tan maravilloso como lo es para el Liverpool en el campo. Escuchó lo que me decía un grupo de muchachos, luego se volvió hacia ellos dijo: ‘Podrías ser tú en unos años’. Solo supe que no estaba alucinando cuando Mo me entregó increíblemente 100£. Qué leyenda más completa”.

El amable gesto de Salah fue captado por el circuito cerrado de una gasolinera luego de la victoria en casa 3-1 del Liverpool contra el Arsenal el 28 de septiembre.

Las imágenes muestran al delantero egipcio, parado en una gasolinera no lejos de Anfield en su Bentley. David ha estado sin hogar durante seis años después de alejarse de su familia y duerme a la intemperie cerca del estadio de Liverpool. Fue acosado por un grupo de hombres que pasaba junto a la gasolinera.

El ex trabajador, de 50 años, dijo: “Mo había visto a un par de chicos fastidiándome. Me estaban insultando, preguntando por qué estaba rogando y diciéndome que consiguiera un trabajo.”



Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes