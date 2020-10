Theo Walcott vuelve a casa

Theo Walcott ha admitido que “probablemente llorará" cuando haga su segundo debut con Southampton.El ex extremo de Inglaterra firmó por primera vez con los Saints a los 11 años y regresa con a préstamo por una temporada procedente del Everton, 14 años después de dejar el club.

Con Carlo Ancelotti solo tuvo participación en dos juegos esta temporada y ante ese escenario todo indicó que las oportunidades adicionales serían limitadas. Southampton aprovechó la oportunidad para agregar algo de experiencia adicional al plantel de Ralph Hasenhuttl.

Después de que Southampton confirmara el trato, Walcott admitió sentir la emoción del momento.Le dijo al sitio web del club: “Tuve algunas oportunidades de otros clubes, pero tan pronto como Southampton fue por mi, es parte de mí y me ha convertido en el jugador que soy. Está en mi corazón. Probablemente lloraré, apuesto, cuando juegue por primera vez, y significa mucho. No puedo agradecerles lo suficiente a todas las personas que hicieron que esto sucediera. Honestamente, estoy muy contento. Me quedé sin palabras cuando Southampton puso la oferta sobre la mesa, y para mí fue una decisión tan fácil”.

A los 16 años y 143 días, Walcott se convirtió en el jugador más joven del club cuando debutó en agosto de 2005. El extremo formado en Berkshire hizo 22 apariciones con los Saints antes de que el Arsenal lo comprara por 5M£, sólo seis meses después de su debut.Eso animó al entonces seleccionador de Inglaterra, Sven Goran Eriksson, a tomar la decisión audaz, aunque finalmente infructuosa, de llevar a Walcott a la Copa del Mundo de 2006. Después de más de una década y dos trofeos en la FA Cup con el Arsenal, el extremo se fue al Everton donde marcó 11 goles en 85 partidos en Goodison Park.

Ahora, Theo hará su segundo debut contra el Chelsea el 17 de octubre y posteriormente jugará en St Mary’s contra el Everton una semana después.El técnico del Southampton, Hasenhuttl, dijo: “Hay mucha historia entre este club y Theo, así que sé lo especial que será para él y para nuestros seguidores.

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes