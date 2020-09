Un central más para el Manchester City

En un comunicado, el club portugués también confirmó que Nicolas Otamendi también forma parte de la negociación y estará llegando a las águilas por una tarifa independiente de 15M€.

La llegada de Dias pondrá fin a la larga búsqueda de Pep Guardiola de un defensa central derecho y su llegada se produce como un gran impulso tras el 5-2 del domingo en el Etihad ante el Leicester.

El City recibió cinco goles en casa por primera vez en 17 años.

Había varios objetivos en la mira como Kalidou Koulibaly del Napoli, Jules Koundé del Sevilla y José Maria Giménez del Atlético de Madrid.

Sin embargo, se han decidido por Dias, un jugador al que han monitoreado durante más de un año, y su llegada no pudo ser antes desafortunadamente para los citizens, costará 68M€.

A principios de verano, Pep firmó a Nathan Ake por 40M£ procedente de Bournemouth, mientras que también tiene a John Stones y Aymeric Laporte, que estuvieron ausentes el domingo.

Esta transferencia podría abrir la puerta para que Eric García regrese a Barcelona este verano después de rechazar un nuevo contrato en el City.

Dias fue nombrado capitán por el Benfica y marcó el primer gol en la victoria por 2-0 sobre el Moreirense el sábado por la noche.

El entrenador Jorge Jesús no llegó a decir que su defensa clave definitivamente se iba, pero agregó: “Estoy casi seguro de que fue el último partido. En el fútbol, a veces todo cambia en el último segundo, pero creo que eso no va a pasar. Lamentamos que se vaya. Si tengo una opción, quiero a Rúben. Pero si no tengo con tener a Otamendi estoy satisfecho.”

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes