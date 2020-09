¡Raúl Jiménez ni sabía de la existencia de Wolverhampton!

Ciudad de México.- ¡Increíble! Hoy es amado por todos los aficionados del conjunto lobezno, sin embargo, Raúl Jiménez no sabía que existía la ciudad de Wolverhampton, misma que hoy es más que su casa.

“Solo conocía Londres. Con selección me tocó ir a Newcastle, Gales, conocía poco de Inglaterra y de Wolves no sabía nada, ni de Birmingham. Sabía de equipos de Inglaterra, pero incluso llegué y pregunté dónde jugaba Wolverhampton y me dijeron, pues en Wolverhampton, ¿Ah es una ciudad?”, reveló Jiménez en entrevista con la Embajada de México en Reino Unido.

A pesar de que hoy es el mayor referente de los Wolves e incluso ha disputado una Europa League con su equipo, aseguró que al principio fue una decisión difícil el fichar por una escuadra recién ascendida.

“Cuando me llega la oferta dije que no era un equipo conocido. Fui a investigar, ver bien todo y fue una apuesta interesante que al día de hoy no me arrepiento de tomar, llegar a un equipo recién ascendido a la Premier League y desde la primera temporada hemos hecho bien las cosas para estar entre los mejores de la liga inglesa”, concluyó el nacido en Tepeji del Río.