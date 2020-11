Real Sociedad en lo más alto de la Liga adoptando un estilo de juego definido; Barcelona y Real Madrid a la baja

Madrid, España. Mientras el Barcelona y el Real Madrid siguen dejando puntos después de que la pandemia de COVID-19 les cortara las alas financieras, la Real Sociedad ha subido a lo más alto de la Liga adoptando un estilo de juego definido y confiando en los jóvenes talentos locales.

Además de liderar la tabla desde mediados de octubre, la Real Sociedad es posiblemente el equipo más excitante de España en este momento, anotando 21 goles esta temporada, la mayor cifra en la Liga, y con la segunda mejor defensa, recibiendo solo cuatro tantos en contra.

El atrevido equipo vasco está liderado por jugadores como el campeón del mundo con España David Silva, el exextremo del Manchester United Adnan Januzaj y el delantero sueco Alexander Isak, además de talentos locales como el delantero Mikel Oyarzábal, que es el máximo goleador de la competición con seis goles.

El técnico de la Real Sociedad tiene sensaciones para estar feliz

El entrenador Imanol Alguacil dijo estar “muy a gusto porque las sensaciones son para estar felices”, después de que su equipo venciera el domingo al Cádiz por 1-0, lo que le dio tres puntos de ventaja en la cima de la tabla después de 10 partidos.

La Real Sociedad está 3 puntos por delante del segundo clasificado, el Atlético Madrid, 12 por delante del Barça, ambos con dos partidos menos, y 6 por encima del campeón, el Real Madrid, que tiene un partido por jugar.

“Es tremendo hacer lo que estamos consiguiendo, pero más que con las seis victorias, yo me quedo con el cómo las conseguimos”, añadió el entrenador, que pasó ocho años en la Real Sociedad como defensa.

“Tenemos mucha personalidad, unos jugadores que nos hacen estar orgullosos y sentir estos colores”, dijo.

Alguacil regresó como entrenador en las categorías inferiores en 2011 y después de que la apuesta del club por nombramientos de alto nivel como David Moyes y Eusebio Sacristán no funcionara, en diciembre de 2018 se dirigieron a un hombre que conocía la institución al dedillo.

El conocimiento que tiene Alguacil de la cantera, que produjo a jugadores de la talla de Xabi Alonso y Antoine Griezmann, ha sido clave para el mejor comienzo de la Real desde la temporada 1981-82, cuando ganó el último título español.

El primer equipo de la Real Sociedad tiene 16 jugadores de la cantera, más que cualquier otro equipo de la primera división.

La confianza del club en sus jóvenes jugadores también les ha ayudado a contrarrestar el desequilibrio financiero de la liga.

El Real Madrid comenzó la temporada con un presupuesto de 468 millones de euros (553,36 millones de dólares), mientras que el Barça tenía 382 millones, en contraste con los 100 millones de la Real Sociedad, el octavo más alto de la liga.

Alguacil, sin embargo, no se conformará si su equipo no mantiene su extraordinario comienzo.

“Lo vengo repitiendo, y hasta que no queden cinco partidos la clasificación no me dice nada. No sirve de nada estar ahora primero”.

“Estamos en el kilómetro 10 del maratón y tenemos que darle continuidad sin bajar nada el ritmo”, añadió.

Reuters