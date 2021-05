Real Valladolid vs Atlético de Madrid cobertura en vivo | LaLiga

Este sábado el Atlético de Madrid visita al Villarreal en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la trigésimo octava y última jornada de la liga española.

Y para este partido el Atlético de Madrid se debe jugarse todo por el todo si quiere ser campeón de LaLiga. Y para conseguir el ansiado trofeo los rojiblancos deben enfrentarse a un Valladolid que llega en un momento muy bajo, en puestos de descenso y con la salvación muy complicada.

El conjunto dirigido por Diego “El Cholo” Simeone, viene de conseguir dos victorias 2-1 y 2-1, el primero contra Osasuna y el segundo ante Real Sociedad.

Te puede interesar: Real Madrid vs Villarreal cobertura en vivo | LaLiga

Hasta la fecha 37 ha ganado 25 partidos con 65 goles a favor y 24 en contra. Estos números lo llevaron al primer puesto de la tabla general con 83 puntos.

Para este encuentro Thomas Lemar es duda debido a la lesión muscular que sufrió en el Camp Nou tres jornadas atrás. El galo no trabajó junto a sus compañeros durante la sesión del jueves. Además, Kieran Trippier y Renan Lodi, presentaron molestias, pero el técnico colchonero confía en poder contar con ellos.

Atlético de Madrid por su undécimo título

Si gana, el Atlético de Madrid alzaría su undécimo trofeo de campeón de Liga. Y si no, podría valerle un empate e incluso una derrota, siempre y cuando el Real Madrid no venza al Villarreal.

Por su parte, el Real Valladolid llega al partido con la intención de recuperar puntos tras sufrir una derrota 4-1 ante la Real Sociedad. Los dirigidos por Sergio González suman once partidos seguidos sin ganar, y han caído a los puestos de descenso a Segunda División.

Los Pucelanos han conseguido solo 31 puntos tras haber ganado cinco de los 37 encuentros jugados, con 33 goles a favor y 55 en contra. El equipo ubica en la decimonovena posición de la tabla solo por arriba del Éibar que es último de la tabla.



Para este encuentro tendrá las bajas por lesión de Raúl García Carnero y Kenan Kodro, así como los sancionados Roberto Jiménez y Rubén Alcaraz.