Real Valladolid vs Real Madrid EN VIVO La Liga

Sigue las accionen en vivo del partido Valladolid vs Real Madrid aquí.

El Real Madrid visita este fin de semana al Valladolid. El equipo de Zinedine Zidane tiene una racha positiva, al conseguir 9 puntos consecutivos al derrotar al Huesca, Getafe y Valencia, pero las lesiones continúan afectando al equipo madrileño.

Según la información compartida por la página del Real Madrid, son 8 los lesionados: Eden Hazard, Rodrygo, Federico Valderde, Odriozola y Militao, realizaron trabajo dentro de las instalaciones y el terreno de juego, mientras que Sergio Ramos, Marcelo y Carvajal, se ejercitaron en el interior. Al parecer Zidane no podrá recuperar a ninguno de ellos.

Durante el entrenamiento de este día, realizado en sus instalaciones de Valdebebas, el Madrid, trabajó la posesión de la pelota, además de trabajo táctico y cerraron con espacios reducidos. Una vez más sorprendió ver al hijo de Zidane, Theo, en el entrenamiento, y podría ser opción para salir a la banca ante el Valladolid, el próximo sábado.

Por otra parte, el brasileño Casemiro, recibió en la Ciudad Real Madrid, el Trofeo EFE al mejor jugador Iberoamericano, después de haber tenido un buen año al conseguir la Liga y la Super Copa de España.

“Es un honor recibir este premio tan importante y como todas las distinciones individuales, no hubiese sido posible sin mis compañeros. Por eso quiero agradecer la ayuda de mis compañeros el año pasado con lo que hicimos y logramos después de un año tan difícil para nosotros”, señalo el medio campista.

Ahora, casemiro y compañía buscan cerrar con broche de oro el semestre, tanto en la Liga, dónde son segundos, solo por detrás del Atlético de Madrid y desde luego, en la Champions League: “Lo más bonito viene ahora, porque llegan los partidos importantes. Tenemos la Champions por delante y quedan 45 puntos en la Liga. Estamos preparados, cogiendo una buena dinámica y haciendo las cosas bien. Contra el Valencia jugamos muy bien y estamos en un buen momento para afrontar lo más importante que viene ahora”

Por su parte el Valladolid, esta en zona de descenso, por lo que ganar en casa es esencial. Esta empatado en puntos con el Eibar, pero la diferencia de goles tiene a los de Sergio González, en la zona de quema, quién este sábado cumplirá 100 encuentros en Laliga como Blanquivioleta.

González, no podrá contar con Olaza, Marcos André, Raúl Carneo, Kiko Olivas, Hervías, Javi Sánchez y EL Yamiq, pero recupera a Plano, Joaquín Fernández, Alacaraz y Fede

El Valladolid no gana desde hace 6 partidos, su último triunfo, fue el 2 de Enero, cuando venció de visitante al Getafe 1 x 0. Y en casa, no gana desde el 11 de diciembre del alo pasado, cuando venció al Osasuna 3 goles por 2, por lo que vencer al Real Madrid, parece una tarea muy difícil, pero no imposible.