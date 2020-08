“Me tiene sin cuidado si se televisan o no mis partidos": Omar Govea

Por Guillermo Santisteban.



Salió de América sin debutar en primera división en 2015 con apenas 19 años el destino fue el Porto. Un lugar que es bien conocido por la buena adaptación que han tenido los jugadores mexicanos.

Para 2017 cambió Portugal por Bélgica y llegó a la Jupiler League, un campeonato que en México es poco conocido pero donde el plan de negocio se fundamenta en la captación de talento, mejoramiento de las cualidades físico/técnicas y su posterior venta.





“Esta es una liga donde hay muchísimos jóvenes como tú dices. El punto de la liga es formarlos, mejorarlos, es obviamente crecerlos en todos los puntos y después venderlos a las ligas más competitivas. Como tú mencionaste, está el jugador de Charleroi, que después se fue a Lille y después compró Napoli (Victor Osimhen) y así como él, hay muchos ejemplos de jugadores en la élite por nombrar uno Hazard también” comentó en exclusiva para Azteca Deportes, Omar Govea.

A pesar del desconocimiento de la liga, en 2017 llegó a tener difusión gracias al fichaje de Guillermo Ochoa por el Standard Liege, pero luego de su partida en 2019, dejó de ser relevante para algunos.

“Obviamente es diferente cuando llega un chico de 20 años a la liga belga que no debutó en México a cuando llega Memo Ochoa que en su momento ha sido capitán de selección, obviamente que si los reflectores cambiaron, pero la motivación de parte mía no ha cambiado nada, mi objetivo y mi meta siempre ha sido entrenar y hacerlo bien; demostrar para ser llamado a selección, entonces a mi me tiene sin cuidado si se televisan o no los partidos, yo sé que hay gente viendo mis partidos y que me sigue.”



Platiqué con @96govea de la Jupiler League y el plan de negocio que tienen los clubes en esta liga. pic.twitter.com/eNx1DLug1d — Guillermo (@santistebang) August 27, 2020

Para esta temporada habrá un mexicano más en la liga, Gerardo Arteaga, que firmó por el KRC Genk y al que no le ve mayor problema para tener un gran desempeño.

“Él ya tuvo participación en Santos, en primera división, entonces ya sabe de lo que se trata. Obviamente que las ligas son un poco distintas. Yo sé que le va a ir muy bien, el mexicano es raza fuerte; el mexicano va a mostrarse en cada oportunidad que tenga y yo estoy seguro que va a tener mucho éxito.”

Para el jugador azteca, ver a otros compañeros en esta liga u otra no pasa por el nivel, el tema es económico.

“Yo realmente creo que la competitividad del mexicano está creciendo muchísimo a como era antes, ahora cada vez se suman un poquito más de mexicanos aquí en las diferentes ligas de Europa y todos lo están haciendo muy bien. El único problema que yo considero de México es que vende muy caro, entonces también los precios limitan un poco a los clubes para hacer compras o para poder traer más mexicanos, si no fuera así yo creo que habría muchos compitiendo en diferentes ligas ya sea en España, Bélgica, Italia o por nombrar algunas ligas.”

Omar Govea suma 56 partidos, 7 goles y 5 asistencias en la Jupiler League con tres diferentes escuadras: Royal Excel Mouscron, Royal Amberes FC y SV Zulte Waregem.

Los números del mediocampista mexicano lo han puesto en el radar de equipos de mayor importancia y la posibilidad de salir a otro campeonato no es tan lejana.

“Yo realmente respeto mucho los equipos y respeto al club que me está dando la oportunidad pero yo quiero seguir subiendo escalones y no quiero quedarme aquí para siempre, si bien como lo he comentado necesito dos años, esta temporada y una más para poder tener un pasaporte belga, que es un pasaporte comunitario que me abra realmente más las puertas, estoy listo a sacrificarlo si llega una oportunidad interesante que no pueda rechazar y oportunidad importante me refiero un buen proyecto deportivo, ahora no me interesa lo económico cuando realmente no estoy donde quiero estar.”