Revelan plática con el Morro García previo a su suicidio

Este fin de semana, el futbol argentino se conmocionó por la muerte de Santiago Morro García. El futbolista uruguayo fue encontrado en su departamento con una herida de bala en la cabeza y la pistola a su lado. El delantero uruguayo se encontraba en tratamiento por una fuerte depresión, y las autoridades consideran que su muerte se trató de un suicidio.

Con el correr de las horas, distintos compañeros y ex compañeros del Morro manifestaron su dolor y revelaron la última charla que sostuvieron con el uruguayo, quien se encontraba separado del plantel de Godoy Cruz y se le estaba buscando nuevo club.

Facundo Silva, mediocampista que compartió la cancha con García entre 2016 y 2017 en Godoy Cruz, reveló la última charla que sostuvo con su amigo, dos días antes del fatídico desenlace. A través de una publicación en Instagram, el ahora jugador de Olimpo contó el estado de ánimo del Morro García a 48 horas de decidir quitarse la vida.

“¿Por qué no me diste una señal, así me daba cuenta? Hablamos hace dos días por videollamada y estabas bárbaro como siempre. Me siento hasta culpable de no poder darte una mano, pero es que siempre estabas bien y nadie te ganaba, eras como un superhéroe que no hablabas de los problemas. Cuando te preguntaba decías: Estamos bien, perro”, así describió Silva el buen ánimo con el que encontró a su amigo dos días antes de morir.

Varios futbolistas se han manifestado tras esta situación

Ante la muerte de García, en Argentina futbolistas como Juan Cruz Komar han alzado la voz para solicitar que cada equipo cuente con profesionales dedicados a la salud mental en todas sus categorías para contener y ayudar a los futbolistas, ya que de acuerdo con un estudio realizado por FIFpro en el 2018, 38% de los futbolistas padecen de depresión en mayor o menor medida. Mientras que en la sociedad en general, el porcentaje de personas con depresión es de entre el 13% y el 17%.

Desde su muerte, se ha repetido sin parar la frase que dijo Santiago García, y que ahora se toma, como un posible pedido de ayuda: “nos somos robots”. Sobre ese tema y lo que el ambiente del futbol provoca en los jugadores, Silva también se expresó en la misma publicación de Instagram.

“Me hiciste pensar hoy, ¿habrá sido por el futbol? Son todos una mierda en este ambiente, nadie valora nada y lo que menos les importa es la persona. ¿Por qué hiciste eso hermano? Estoy completamente roto, vacío por completo. Sé que no vas a estar más, pero cómo te voy a extrañar”, afirmó Facundo Silva.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes