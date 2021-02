Ricardo La Volpe le tira con todo a Boca Juniors

Cada vez que Ricardo La Volpe abre la boca, algo pasa. El experimentado entrenador es un declarante peligroso, sus palabras son, en muchas ocasiones, más punzantes que las ofensivas de sus equipos. El ex DT de la Selección Azteca concedió una entrevista para Radio Mitre de Argentina y habló sobre la actualidad de Boca Juniors, club del que se fue tras perder un título que parecía imposible de perder.

Los jugadores congelados por el Consejo de Futbol, presidido por Juan Román Riquelme, la relación, al parecer rota, entre el plantel y el entrenador Miguel Ángel Russo. Además, La Volpe no se guardó nada y le hizo una recomendación a Russo sobre su permanencia en el cuadro Xeneize.

“Son situaciones muy difíciles las que están pasando en Boca. Puedes perjudicar al jugador. Es una situación contractual, si el técnico quiere al jugador lo deberían dejar jugar”, espetó en referencia a la determinación que el Consejo de Futbol tomó para que aquellos futbolistas que decidieron no renovar su contrato dejen de ser tomados en cuenta.

Sobre la supuesta falta de confianza por parte de los jugadores hacia su entrenador, aseguró lo siguiente: “el plantel nunca puede estar contento si Russo no está de su lado. No puede ser que a Jara, Buffarini y a Emmanuel Mas los rechace por algo contractual. Si la dirigencia te saca a Jara, Buffarini y Mas, ante el plantel pierdes el respeto, quedas como un 4 de copas (alguien sin importancia)”.

Vale la pena recordar que tras la salida de La Volpe de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo tomó su lugar y en algún momento declaró que La Volpe no supo lo que es el mundo Boca. 15 años después de ese episodio, La Volpe le mandó un recado a quien fuera su predecesor hace más de una década.

“Si no tiene al plantel de su lado, se tiene que ir. Me sorprende que Russo no conozco el respeto que le tiene que tener al jugador. Yo creo que Russo no puede ir en contra de las decisiones que tomen los dirigentes. Russo está en una situación incómoda. Russo en su momento declaró que yo no supe lo que es el mundo Boca, entonces supongo que él sabrá cómo arreglar esta situación”, afirmó tajante el ex DT de la Selección Azteca en Alemania 2006.

En Boca, hasta cuando parece que hay paz no la hay. Esta vez fue un agente externo quién se refirió a una situación que hace unos días parecía llegar al punto máximo de tensión cuando los futbolistas amenazaron que “si nos tocan a unos, nos tocan a todos”.