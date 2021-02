River Plate asegura un fichaje más para Marcelo Gallardo

Alex Vigo ya es jugador de River Plate. El lateral derecho ya firmó el contrato que lo vinculará con la institución de Núñez por los próximos cuatro años. También ya se realizó la revisión médica y dio sus primeras palabras como futbolista del millonario. El lateral derecho de 21 años reveló como fueron las charlas que sostuvo con Marcelo Gallardo previo a su desembarco en el Monumental.

“Hablé con Gallardo algunos días atrás. Él me dijo que me estaba esperando para entrenar, me pidió que disfrute y conozca el mundo River. Cuando River se fijó en mí sentí mucha alegría, es ahí donde uno se da cuenta de que viene haciendo las cosas bien. Es un sueño cumplido, deseaba mucho estar acá. Vengo a que Gallardo encuentre la mejor versión de mí, sé que él me la va a encontrar”, afirmó el joven que en abril festejará su cumpleaños 22.

#River Madre de Alex Vigo en @fmsol915: "Gallardo llamó a Alex un día antes de que partiera, estábamos tomando mate, le dio la noticia y Alex comenzó a llorar. Es el club de sus sueños". pic.twitter.com/6ju4OrKck8 — Nacho Rivarola (@nachorivarolaok) February 18, 2021

Por supuesto, Vigo tiene claro cuál será su rol de entrada en el equipo: suplente de Gonzalo Montiel. Pero afronta el desafío de pelearle el puesto al actual lateral de la selección de Argentina con responsabilidad y profesionalismo.

Además, en el mundo River entienden que Gallardo decidió contratar a Alex Vigo para irlo preparando de cara a la eventual salida de Montiel, ya sea durante el verano o a finales del 2021. Y de esa manera tener listo y adaptado a la manera de jugar al hombre que tomará el sitio de uno de los inamovibles del Muñeco en los últimos tiempos.

River Plate compró el 50% del pase de Alex Vigo por una cantidad cercana a los 2 millones de dólares, además de haber cedido a Cristian Ferreira (mediocampista ofensivo de 21 años formado en la cantera millonaria), a Colón de Santa Fe por los próximos 18 meses. De esta manera, si la carrera de Vigo es potenciada por jugar con la camiseta de River, Colón se verá también beneficiado en una futura venta al tener en su poder el 50% restante de sus derechos federativos.

