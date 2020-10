Robo y fichaje de lujo en el futbol de Brasil

En el mundo del futbol nada debe sorprender. Es un ámbito en el que situaciones relacionadas con la brujería conviven con aquellas que parecen pertenecer a un laboratorio de la NASA, y en medio una gama de grises interminables. Pero en Brasil sucedió algo muy llamativo, por describirlo de alguna forma.

Lo común es que ante una situación límite, se busque contratar a una estrella que saque del problema al equipo. Bueno, pues el Cruzeiro, que pelea por no descender a tercera división del Brasileirao, ante el escenario desesperado tomó una medida desesperada. Y no, no tiene que ver con la contratación de un futbolista.

El Cruzeiro le “robó" a la psicóloga al Atlético Mineiro. Sí, así como lo leen. En el club consideran que el problema del equipo es mental y, por ello, además de ya contar con Luiz Felipe Scolari como su DT, han fichado a Michelle Ríos, quien trabajó los últimos 9 años en el club que hoy dirige Jorge Sampaoli.

El objetivo principal de Ríos es trabajar para reducir la presión con la que viven los futbolistas, ya que en este momento el equipo se ubica en la penúltima posición de la clasificación con solo 13 puntos cosechados, en 16 partidos disputados.