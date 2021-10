Rodrigo Crivellaro: “Merece estar preso por mucho tiempo”

Tras ser protagonista de unas imágenes escalofriantes y quedar inconsciente en un partido en Brasil , El árbitro Rodrigo Crivellaro fue dado de alta este día y dio sus sensaciones sobre lo ocurrido.

“Realmente no recuerdo el movimiento. Le di una tarjeta amarilla. Me dio un puñetazo en la cara, caí al suelo, me patearon y me desmayé ”, dijo el árbitro brasileño.

Además, al ser preguntado sobre qué mensaje le deja al jugador que lo agredió, el árbitro fue contundente.

Árbitro Rodrigo Crivellaro acaba de receber alta do hospital. @divisaodeacesso



“Este jugador necesita tratamiento, una persona totalmente descontrolada, merece estar preso durante mucho tiempo”, sentenció Rodrigo Crivellaro.

Recordemos que fue tras una falta que el árbitro corrió para amonestar al futbolista brasileño, Ribeiro, quien estalló y, tras empujarlo al piso, lo pateó en la cabeza. Inmediatamente, al ver que el juez no reaccionaba, los jugadores pidieron la asistencia médica, mientras otro grupo intentaba calmar a Ribeiro.

Crivellaro fue retirado en ambulancia del estadio y trasladado a un hospital de Sao Paulo, donde quedó internado en observación. Afortunadamente, al llegar al sanatorio ya se encontraba consciente. El partido fue suspendido inmediatamente luego de la agresión y Ribeiro fue detenido por la Policía, quien se lo llevó a la comisaría para declarar. Según informaron distintos medios brasileños, el futbolista fue acusado de tentativa de homicidio.

El equipo brasileño dio la cara

El club Sao Paulo-RS de Brasil aseguró que rescindió el contrato del jugador y que tomará todas las medidas legales posibles contra él.

“Pedimos todas las disculpas del mundo al profesional agredido y a su familia, así como pedimos disculpas al público, de manera general, por la escena lamentable. Es uno de los episodios más tristes de nuestra historia”, afirmó el elenco en un boletín divulgado este martes.

El juego, que Guarani ganaba 1-0, fue suspendido y se reanudará la tarde de este martes desde el minuto en que fue paralizado, informó la Federación Gaúcha de Fútbol en un comunicado. También, el Sindicato de Árbitros de Fútbol de Rio Grande do Sul, por su parte, pidió que Ribeiro sea vetado del fútbol por su “conducta deplorable”.