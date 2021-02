Se vuelve a lesionar jugador de Boca Juniors

Regresó el futbol argentino y con ello apareció un nuevo Boca Juniors, a priori más ofensivo que el del cierre del 2020 y el inicio de este año. Con la consigna de buscar más la portería rival, Mauro Zárate fue tomado en cuenta como titular. La participación del menor de la dinastía fue escaza el torneo anterior y por momentos no era ni opción de cambio. Mauro jugó como titular contra Gimnasia, pero la sombra de las lesiones lo volvió a alcanzar.

El atacante, debió abandonar la cancha al minuto 70 en el partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Todo después de intentar rematar un centro cruzado, enviado por Sebastián Villa, al cual no llegó con la pierna izquierda pero que al finalizar el movimiento terminó con la rodilla del futbolista clavada en el pasto. Para de inmediato, llevarse las manos a la zona de la cadera.

¿Qué le sucedió a Mauro Zárate? El esfuerzo por estirarse para alcanzar la pelota y el posterior golpe de la rodilla con el césped, le provocaron una hiperextensión de los músculos de la cadera y por ello sin dudarlo solicitó abandonar el terreno de juego.

Sin conocerse el parte médico oficial del club, se especulaba que hoy se definiría si el futbolista debería someterse a estudios para determinar la gravedad de su lesión. Pero fue el mismo Zárate, quien brindó tranquilidad al referirse a su situación a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Mauro Zárate manda mensaje a través de su Instagram

“¡¡¡Muchas gracias a todos por los mensajes!!! Por suerte no fue nada grave, sólo el mal movimiento en la caída, que me provocó la abertura de la cadera, que me impidió seguir en el partido. Ahora ya estoy sin dolor, movilizándola para poder entrenar sin problemas a partir de mañana”, fueron las palabras del delantero formado en las inferiores de Vélez Sarsfield para referirse a su situación.



Dependiendo del grado de severidad de este tipo de lesiones, el tiempo de recuperación puede tomar hasta tres meses. La buena noticia para Boca Jrs y Mauro Zárate es que todo parece indicar que mañana mismo podrá entrenar con normalidad a la par de sus compañeros.