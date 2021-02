Se filtran más mensajes entre los médicos de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona y la causa que la investiga, sigue dando mucho de qué hablar. El fin de semana se filtraron los audios de WhatsApp entre el doctor Leopoldo Luque, médico personal del 10, y la doctora Agustina Cosachov, psiquiatra contratada para ayudar a Maradona durante su rehabilitación, al momento en que Diego murió.

Hoy se hicieron públicos otros mensajes entre los dos médicos, ambos parte de la investigación por presunto homicidio culposo. En esta oportunidad los mensajes, tanto escritos como de audio, pertenecen a los días posteriores a la muerte del campeón Mundial en 1986, cuando ya se conocían los resultados de la autopsia.

En la comunicación entre ambos, dada a conocer por el portal Infobae, se les nota nerviosos y preocupados por los resultados de la autopsia de Diego Armando Maradona. “Tengo cagazo (miedo) que me quieran empomar (embarrar) por los remedios”, le comentó la psiquiatra a Luque con respecto a la ausencia de algunas medicamentos que Maradona debía haber consumido.

La charla escrita entre los médicos, el día en que se publicaron los resultados del examen postmortem, fue así:

Cosachov: “Autopsia: edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Corazón con miocardiopatía dilatada”.

Luque: Sí, sí. Iba a hacer algo cardíaco.

Cosachov: Y parece que murió a las 12 de la noche, che.

Luque: Tenía lógica.

Cosachov: Yo tengo cagazo que me quieran empomar por los remedios.

Luque: No te persigas con eso, Agus. En serio.

Cosachov: Estoy medio persecuta”.

Luque: Era un enfermo delicado.

Mientras que en los audios, el doctor Luque trata de tranquilizar a la psiquiatra con el argumento de que todo lo realizado durante la rehabilitación de Maradona se hizo con el conocimiento, participación y aprobación de la familia. Además, de que Diego era un paciente muy difícil y que ni sus propias hijas lograron convencerlo de tomar ciertos cuidados.

Ante la pregunta de la doctora Cosachov sobre si él ya se había asesorado sobre si se podían meter en problemas, esto le respondió Luque:

“Yo sí tengo un abogado que es amigo de la familia, que nada. Que me dijo que me quede tranquilo, que no hable con la prensa para no generar nada. Pero nos preguntó principalmente la relación nuestra con la familia. Esto es lo más importante. Después, si quieren buscar algo, ¿qué van a buscar? Si había una ambulancia en la puerta o no, son pelotudeces. ¿Tenía criterio médico para tenerla? La verdad, no, sino la tendría que haber tenido siempre. Estaba bien de su evolución, estaba evolucionando bien. Hizo un evento coronario, hay que entenderlo. Eso lo puede hacer cualquiera. Y se llama a la ambulancia. A veces llega, a veces no llega”.

La muerte del astro argentino sigue siendo un tema delicado, ahora se suma a la investigación el contenido de estos mensajes que podrían interpretarse de mil maneras. Seguirá en el ojo del huracán hasta que haya pruebas suficientes para determinar algo real sobre un homicidio culposo o muerte natural de Maradona.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes