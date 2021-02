Se suicida futbolista de la liga argentina

El futbolista uruguayo Santiago “Morro” García fue encontrado sin vida en su vivienda de la provincia argentina de Mendoza, informaron este sábado 6 de febrero de 2021 fuentes del Godoy Cruz, último club en el que militó el delantero charrúa.

Informes policiales señalaron que Santiago Marcía se suicidó la madrugada de este sábado al dispararse con un arma de fuego.

El atacante de 30 años se encontraba sin equipo, ya que el pasado mes de diciembre le presidente del Godoy Cruz, José Manzur, había manifestado que no lo tendría en cuenta para este 2021 pese a tener contrato hasta junio debido a algunas indisciplinas y falta de compromiso en los entrenamientos.

Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros...



Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses.

El ‘Morro’ García militó en Godoy Cruz las últimas cinco temporadas

Tras haber sido separado del plantel, estaba analizando opciones con su representante Daniel Fonseca para continuar su carrera, la cual podría haber continuado en el Nacional de Uruguay, sin embargo, se encontraba en tratamiento contra la depresión.

En el balompié de Argentina, tanto el Vélez Sarsfield como Estudiantes y Gimnasia de La Plata eran tres equipos que habían demostrado interés en fichar al goleador, además de la opción de regresar al equipo de sus amores en Uruguay.

El ‘Morro’ jugó para el Nacional de Montevideo, Athletico Paranaense de Brasil, Kasimpasa de Turquía y River Plate de Uruguay antes de jugar para el Godoy Cruz.

El caso quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos, que determinó las pericias en la vivienda donde residía Santiago el ‘Morro’ García para averiguar la causa de la muerte.

COMUNICADO OFICIAL



Informamos que el Club permanecerá cerrado desde hoy a las 21:00hs hasta el lunes por duelo.

Con 51 goles, el ‘Morro’ García es el máximo goleador en la historia del Godoy Cruz en Primera División, aunque en la última Copa Diego Maradona había disputado seis partidos, tres de ellos como titular y sin anotaciones.

Los últimos días del ‘Morro’ García

El ‘Morro’ García no vivía la mejor de sus etapas, pues luego de perder la titularidad en algunos partidos con Godoy Cruz y de haber recibido la noticia de que no contaba para el club argentino para el resto de la temporada y de expresar que extrañaba a su hija a la cual no podía ver por las medidas sanitarias que ha provocado la pandemia, se dio a conocer que le detectaron Covid-19 el 22 de enero.

Un día antes de darse a conocer su positivo, lanzó su último tweet: “Desde el primer día hasta el último agradecido y con la tranquilidad que puedo mirar a la cara a todos”.

El ‘Morro’ García pudo jugar en la Liga BBVA MX

En el Clausura 2019, los Diablos Rojos del Toluca estuvieron a punto de ficharlo, incluso ya tenían un acuerdo, sin embargo, el ‘Morro’ García ya no quiso venir a México.