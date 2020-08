¡Insólito! Campeón del Mundo se retira a los 29 años

Ciudad de México El bajo nivel de André Schürrle fue el motivo por el cual este viernes anunció su retiro del futbol a los 29 años. El delantero alemán decidió ponerle fin a su carrera de 11 años en donde jugó para equipos de la liga alemana, inglesa y rusa.

Schürrle declaró que la decisión fue meditada durante mucho tiempo en una entrevista que concedió a la revista alemana Der Spiegel.

“Tienes que cumplir ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no pierdes tu trabajo y no lo recuperas. Lo único que cuenta es el rendimiento en el campo. La vulnerabilidad y la debilidad no existen”.

André fue una pieza importante en el mundial brasileño del 2014. Colaboró con un gol en la victoria teutona sobre Argelia en los octavos de final. Marcó dos goles en el histórico 7-1 de los alemanes sobre los anfitriones en las semifinales y dio la asistencia para el gol de Mario Götze en el título ante la Argentina, de Messi.

“El mejor recuerdo de mi vida. Eso fue una bocanada de oxígeno en el momento negro que viví cuando estaba en el Chelsea –etapa muy dura en su carrera bajo el mando del técnico José Mourinho-”.

El futbolista pertenecía al Borussia Dortmund. Los últimos dos equipos en los que militó fueron el Fulham, de Inglaterra y el Spartak, de Moscú –en ambos estuvo cedido-. Regresó al Dortmund porque en Rusia no hicieron válida la opción de compra y decidió romper su contrato.

“Todo el dinero que llegué a ganar es un gran alivio”, aseguró André Schürrle.