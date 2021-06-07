Oficial: Sergio Busquets se queda fuera de la Eurocopa

Sergio Busquets, capitán de la selección española, ha abandonado la concentración tras dar positivo en coronavirus tras los test realizados del domingo por la Real Federación Española de Futbol (RFEF) a sus jugadores y no disputará la Eurocopa 2020.

"La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha dado resultado positivo en el último test PCR que se le ha realizado esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas. El resto de los integrantes de la concentración, han resultado todos negativo", informaron en un comunicado en sus redes sociales.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets



La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas.



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La tranquilidad del primer día libre en la concentración de la selección se alteró con la peor de las noticias posibles. El coronavirus entró en la burbuja de la Ciudad del Futbol y afectó a un futbolista tan importante como el capitán Sergio Busquets, trasladado inmediatamente a Barcelona, mientras que el resto de sus compañeros quedan confinados a ocho días de su estreno en la Eurocopa.

El resto del plantel español ha sido aislado por prevención y entrenarán de manera individual. La preparación de la Eurocopa queda gravemente afectada y no podrán jugar el segundo desafío ante Suecia que tenían previo a la justa continental.

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Se suspendieron las actividades planeadas



La Federación Española ha suspendido todos los actos que estaban planificados para el lunes 7 de junio, dos eventos con patrocinadores y la presencia de cuatro jugadores más la rueda de prensa de Luis Enrique, así como todas las entrevistas de los futbolistas nacionales con medios de comunicación.

Para que sí haya actividad, la sub 21 saltará a la cancha en vez de la selección mayor. El cambio de protagonistas del partido del martes 8 de junio en Butarque, provoca que la RFEF anuncie que devolverá el dinero a todo aquel aficionado que no quiera acudir a presenciar el encuentro de los juveniles españoles o rebajará un 20% el precio a los que acudan al estadio. ¿Pesará la ausencia de Busquets en el torneo?

Con información de EFE