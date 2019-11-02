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Roma derrota al Napoli en imágenes
Hirving Lozano entró de cambio para dar un pase para gol
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
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GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
GETTY IMAGES | Roma vs Napoli
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