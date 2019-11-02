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Roma derrota al Napoli en imágenes

Hirving Lozano entró de cambio para dar un pase para gol

Por: Azteca Deportes

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

/
Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli

GETTY IMAGES | Roma vs Napoli

Roma vs Napoli
Roma vs Napoli
Roma vs Napoli
Roma vs Napoli
Roma vs Napoli
Roma vs Napoli