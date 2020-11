Si me muero, quiero volver a nacer y ser Diego: Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero este miércoles 25 de noviembre, pues será recordado por muchos como el mejor jugador en la historia del futbol y como un personaje que dejó anécdotas y frases para la eternidad.

Después de colgar los botines, tuvo una larga y diversa carrera como Director Técnico de diferentes equipos, llegando a ser el entrenador de la selección de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la albiceleste se despidió goleada 4-0 por Alemania en cuartos de final.

Tras su paso por la selección se desempeñó como DT en diferentes clubes del mundo, como Al Wasl y Fujairah FC de Emiratos Árabes Unidos, y Dorados de Sinaloa, del Ascenso MX del balompié Azteca. Luego de su experiencia en el exterior volvió al país en septiembre del 2019 cuando Gimnasia y Esgrima La Plata lo contrató para dirigir el equipo que marchaba colista del torneo.

Dos meses después renunció al club en respaldo al entonces presidente Gabriel Pellegrino, que había anunciado que no se presentaría a la reelección, pero poco después volvió al cargo tras un acuerdo entre la cúpula directiva. Ahí estaba hasta el momento de su muerte, dirigiendo por videollamada con la ayuda de sus asistentes tras sufrir a inicios de este mes complicaciones de salud.

Hace dos semanas, Maradona abandonó el hospital donde se encontraba internado para continuar con un tratamiento de rehabilitación en su casa tras una intervención en la cabeza y un cuadro de abstinencia al alcohol. Pocos días antes había sido operado de un hematoma subdural y luego, por decisión familiar y médica, permaneció internado debido a un “bajón anímico, anemia y deshidratación”, según informes médicos.

La vida personal de Maradona fue tan cambiante y polémica como su vida profesional. Además de su hijas mayores Dalma y Gianinna -con quienes en los últimos años mantuvo vaivenes en su relación-, el astro tuvo 6 hijos en distintas partes del mundo. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”, expresó el ‘Barritele Cósmico’ en una entrevista con un medio argentino en 1992.

Pelé se despidió de Diego Armando Maradona

El retirado astro del fútbol brasileño y considerado uno de los más grandes de la historia, Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como el ‘Rey Pelé', lamentó el miércoles la muerte del ídolo argentino Diego Armando Maradona, luego de que se confirmó que el campeón del mundo en México 1986, falleció este miércoles 25 de noviembre en su casa de Tigre, Argentina.

“Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo”, escribió el ‘Rey Pelé' en su cuenta de Twitter.

Lionel Messi también se despidió de Maradona

Luego de hacerse oficial la muerte de Diego Armando Maradona en su casa a causa de un paro cardíaco a sus 60 años de edad, el apoyo incondicional a su familia y amigos no se hicieron esperar, tal es el caso del considerado uno de los mejores futbolistas en la actualidad y sucesor del “Pelusa”, Lionel Andrés Messi quien envió un mensaje desde su cuenta oficial de intagram.

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno.... Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”, escribió Leo.