Soy el primero en irme: Gerard Piqué

Ciudad de México.- ¡Ardió Barcelona! La humillación de los Blaugranas de 8-2 sufrida a manos del Bayern Múnich ha calado hondo en el club, tanto que Gerard Piqué aceptó que si el equipo necesita una reestructura, será el primero en salir.

“Un partido horrible, una sensación nefasta. El club necesita cambios de todo tipo, nadie es imprescindible, yo ofrezco en que si se necesita sangre nueva para cambiar esta dinámica, soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo”, mencionó Piqué en zona mixta.

Finalmente, aceptó que el equipo en general, necesita un cambio urgente.

“Vergüenza, esa es la palabra. No se puede competir, no se puede competir en Europa así. No es la primera ni la segunda vez. Es muy duro y espero que sirva de algo, a reflexionar todos porque el club necesita cambios, no hablo del entrenador ni de los jugadores, creo que estructuralmente el club necesita cambios”, concluyó el defensor culé.