VIDEO | Con golazos de Chicharito y Dos Santos el Galaxy vence al LAFC

Un puntito para cada quien en el Clásico del Tráfico. El equipo de los mexicanos, Javier Chicharito Hernández, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez, se impuso por marcador de 1-0 al LAFC, donde milita Carlos Vela, en el Clásico del Tráfico.

El encuentro generó mucha expectativa durante la semana, pues existía la posibilidad de que se vieran las caras las dos figuras de los equipos angelinos, Chicharito y Vela. Desafortunadamente la para afición esto no ocurrió, pues el jugador del LAFC no alcanzó a recuperarse de su lesión y ni siquiera fue convocado para el partido. Ambos futbolistas aztecas no se han podido ver las caras en la MLS, tendrán que esperar para la vuelta.

Gol del Chicharito Hernández

El marcador lo abrió el Chicharito al minuto 11. El delantero mexicano recibió un balón en los linderos del área, después de que en la salida una barrida de la defensiva le dejara el esférico, Hernández definió con parte interna al segundo poste.

Con este tanto, el Chicharito llegó a seis goles en cuatro partidos en el certamen, después de un par en la primera jornada y un hat trick en la segunda.

El encuentro siguió muy peleado y a pesar de que Hernández estuvo muy intenso y muy participativo, tampoco tuvo alguna otra jugada de mucho peligro, para irse con el triunfo parcial al medio tiempo.

En la segunda parte, el LAFC buscó a como diera lugar el resultado, presionó la salida del rival y peleo balones en la parte alta de la cancha, cosa que le dio resultado al minuto 62. Diego Rossi, quien llegó a seis goles en el Clásico del Tráfico, solo por debajo de Vela (10) y Zlatan Ibrahimovic (9), anotó el de la igualada.

Pero volvió a aparecer un mexicano. Ahora fue Jonathan Dos Santos, el mediocampista recibió una asistencia del Chicharito, una especie de diagonal matona, para pegarle al balón como venía y darle el triunfo al Galaxy, 2-1.

BIG GAME JONA! 🔥@Jona2Santos opens his account for 2021 and puts ahead late. pic.twitter.com/KeesoUSz9Y — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 9, 2021

La próxima semana, el conjunto del Chicharito recibe al Austin FC; mientras que, los de Carlos Vela visitarán Seattle, para medirse ante el Sounders.