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Fútbol

Zlatan Ibrahimovic se despide de la Eurocopa

El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic no podrá jugar la Eurocopa de este año con la selección de Suecia a causa de una lesión.

Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo

Escrito por: Azteca Deportes

México. El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic no podrá jugar la Eurocopa de este año con la selección de Suecia por la lesión que sufrió con su equipo en la rodilla izquierda a principios de mes.

Zlatan ha informado al técnico de la selección sueca, Janne Andersson, que su lesión no lo dejará estar en el máximo torneo de selecciones en Europa, que iniciará el 11 de junio en Roma con el partido Turquía-Italia.

"Es triste, especialmente para Zlatan, pero también para nosotros. Espero que vuelva al campo lo antes posible", afirmó el técnico Andersson sobre la ausencia del delantero de 39 años, que se lesionó el pasado 9 de mayo en un partido de la Serie A contra el Juventus.

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La vuelta de Zlatan Ibrahimovic a la selección sueca en marzo después de retirarse tras la última Eurocopa de Francia 2016, era uno de los atractivos añadidos de la Eurocopa y pieza clave en el equipo nacional nórdico.

Será una ausencia trascendente para Suecia, que, dentro del grupo E, debutará en la Eurocopa ante España en La Cartuja de Sevilla el 14 de junio. Luego se enfrentará a Eslovaquia (18 de junio) y Polonia (23 de junio) en San Petersburgo.

El técnico de la selección de Holanda Frank de Boer

Frank de Boer da prelista de los Países Bajos para Eurocopa

Frank de Boer, seleccionador de Países Bajos, da lista de 34 jugadores para empezar a preparar la Eurocopa.

De Boer deberá reducir los convocados hasta los 26 permitidos por la UEFA, que anunciará el próximo día 26.

Tras unos días de trabajo en Zeist la expedición neerlandesa se trasladará el 28 a Lagos (Portugal) para completar la segunda fase de preparación para la Eurocopa, en la que se enfrentará dentro del grupo C a Ucrania (13 junio), Austria (17) y Macedonia del Norte (21) en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.


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Composición de la prelista de Países Bajos:

- Porteros: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia/ESP), Tim Krul (Norwich/ING), Maarten Stekelenburg (Ajax)

- Defensas: Patrick van Aanholt (Crystal Palace/ING), Nathan Ake (Manchester City/ING), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta/ITA), Rick Karsdorp (Roma/ITA), Matthijs de Ligt (Juventus/ITA), Jerry St. Juste (Maguncia/GER), Kenny Tete (Fulham/ING), Jurrien Timber (Ajax), Joel Veltman (Brighton/ING), Stefan de Vrij (Inter/ITA) y Owen Wijndal (AZ).

- Medios: Donny van de Beek (Manchester United/ING), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham/ING),Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Maarten de Roon (Atalanta/ITA), Tonny Vilhena (Krasnodar/RUS), Georginio Wijnaldum (Liverpool/ING)

- Delanteros: Memphis Depay (O. Lyon/FRA), Anwar El Ghazi (Aston Villa/ING), Luuk de Jong (Sevilla/ESP), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moscú/RUS), Wout Weghorst (Wolfsburgo/GER).

EFE

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