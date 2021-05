Zinedine Zidane deja en duda su continuidad en el Real Madrid

Madrid, España. Faltando dos partidos para que termine La Liga española y con la posibilidad de que el Real Madrid se pueda coronar, el técnico Zinedine Zidane deja en duda su continuidad en el equipo merengue.

“Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o porque se complican las cosas, nunca ha sido así. Lo que hago, lo hago a tope y llega un momento en el que es momento de cambiar, para todos, no solo por mí, por el bien de los jugadores, del club, de las personas”, declaró Zidane en conferencia de prensa previo al partido que sostendrá el Real Madrid ante el Athletic Club.

Te puede interesar: Pensé que había muerto: Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez

“No lo dejo porque es fácil quitarme, girarme y no mirar. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos, no solo el mío”, añadió el francés.





Pese a su mensaje, Zidane se mostró muy relajado y sonriente en la conferencia, muy al contrario de la imagen de tensión que reflejó en ocasiones recientes y tratando con naturalidad su situación.

Real Madrid podría quedarse sin títulos esta temporada

“Aunque no lo parece de vez en cuando porque estoy serio, a mí me ilusiona cada día. No sé qué va a pasar dentro de dos o tres años, por eso disfruto cada momento. El que más el día a día, viendo entrenar a mis jugadores. Me emociona. Soy un afortunado y aprovecho cada momento”, apuntó el madridista.

Te puede interesar: Un himno musical respalda al Manchester United

Zinedine Zidane entiende que su puesto como técnico está peligro en caso de no ganar el título de La Liga, y más por no ganar la Champions League y la Copa del Rey está temporada. “Para mí es muy aburrido decir siempre que vamos a jugar los últimos partidos, pero es la verdad, no sé lo que va a pasar”.

“Estoy aquí, faltan dos partidos y no sabemos lo que va a pasar. Esto es el Real Madrid y aquí puede pasar de todo, por eso mi fuerza está en el día a día y no miro más allá. Ni veo el pasado ni el futuro”, finalizó.

EFE