El futbol mexicano se encuentra perdido, no tiene pies ni cabeza

El futbol mexicano no tiene rumbo. Tras el anuncio hecho por Yon de Luisa, quien no pudo dar un panorama sobre el nuevo entrenador de la Selección Mexicana; y Mikel Arriola, que tras una serie de propuestas no se pudo dejar nada claro, el proyecto de la Selección Azteca rumbo al Mundial de 2026 y el formato de la Liga BBVA MX no ha generado mas que confusión en los aficionados.

En cuanto al nuevo estratega de México, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol no supo dar nombres entre tantos candidatos que han sonado. Nombrando a Rodrigo Ares de Parga en un nuevo cargo como Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales. Él va a ser el encargado de elegir al entrenador.

Por su parte, el mandatario de la Liga MX puso propuestas sobre la mesa como la idea de hacer un torneo largo el cual, no se tiene un formato definido, así como la eliminación del repechaje y el regreso del ascenso/descenso. Hasta ahora todo se queda en ideas, pues todas los cambios anunciados se van a proponer en la junta de dueños.

