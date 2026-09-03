El futbolista del América que aceptó ser el culpable de la eliminación en la Leagues Cup

El Club América protagonizó su primer fracaso en la era Guillermo Almada luego de quedar eliminado en la ronda semifinal de la Leagues Cup 2026. Su verdugo fueron los Rayados de Monterrey, institución que vino de atrás para derrotar a los azulcremas por la vía de los penales.

Colectivamente, al América no le alcanza

América logró dar la vuelta al marcador para ponerse 2-1 en cuestión de minutos; sin embargo, un nuevo tanto de La Pandilla mandó el partido a la ronda de penales y fue precisamente ahí en donde los de la Sultana se quedaron con el triunfo. Ahora bien, ¿quién fue el culpable de esta eliminación?

Este jugador fue el culpable de la eliminación del América en la Leagues Cup

Si bien varios elementos azulcremas no demostraron el nivel que arrastraban desde hace algunas semanas, la realidad es que el responsable principal de esta eliminación fue Rodolfo Cota, quien tuvo que ver en una de las dianas del conjunto de la Sultana en el tiempo regular.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Rodolfo Cota: “Si el americanismo quiere buscar un culpable, pues aquí lo tienen”. 🥲

El guardameta asume parte de la responsabilidad tras la derrota. #America pic.twitter.com/rt0slF8Bnn — Katia Castorena (@KatiaCastorena) September 3, 2026

De hecho, fue el mismo portero quien aseguró, después del partido entre América y Rayados, que él tuvo responsabilidad toda vez que tampoco pudo hacerse presente con fuerza en la ronda de penales, misma que a la postre le dio el triunfo y la clasificación a la final a Rayados.

“Si el americanismo quiere buscar un culpable, pues aquí lo tienen”, fueron las palabras de Rodolfo Cota, portero que seguramente regresará al banquillo de suplentes una vez que se confirme el regreso de Luis Ángel Malagón, quien ha estado fuera de las canchas desde marzo pasado.

¿Cuándo debutará Carlos Álvarez, nuevo refuerzo del América?

Fue hace unos días cuando el Club América confirmó la llegada de Carlos Álvarez, elemento de 23 años de edad que llega proveniente del Levante y que seguramente tendrá minutos a mediados de este mes, cuando su nuevo equipo enfrente a Cruz Azul y a Chivas entre el 12 y el 19 de septiembre.