Futbolista de León denuncia falta de apoyo del club en una lesión

Los Panzas Verdes de León viven un momento de crisis, ya que una de sus futbolista denunció en redes sociales que el club “Esmeralda” la abandonó tras haber sufrido una lesión grave en un entrenamiento, la cual provocó que se tenga que retirar del futbol y dar por terminada su carrera profesional.

La jugadora en cuestión es Ana Campa, quien es mexicoamericana; el golpe que ha provocado que la originaria de Texas esté sufriendo de pérdida de la vista.

Esto dijo Ana Campa en su comunicado

“En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos.

Como soy Mexicoamericana y al no ser atendida en León, regrese a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención.

Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol.

Volví a México, hace un mes inicié los trámites ante el IMSS para mi incapacidad, como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer, tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo.

Todo esto es muy cansado mental y emocionalmente: en el IMSS llego antes de las seis de la mañana, me atienden pasadas las nueve y parece que siempre me falta un papel, un trámite o algo para poder avanzar.

A más de siete meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada, no he tomado terapias ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos, quiero regresar a mi casa con mi familia en Texas, pero parece que esto va para largo”, comentó la ex futbolista profesional Ana Campa a través de redes sociales en donde denuncia a los Panzas Verdes de León.

Ana Campa fue a Estados Unidos y regresó a México

En su comunicado Ana Campa relató que fue a Estados Unidos, sin embargo regresó a México para dar seguimiento a su tratamiento, pero no lo ha podido iniciar debido a la falta de apoyo por parte del club.

