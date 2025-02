Futbolista mexicano suspendido 16 años por apuestas teme por su seguridad

Hace unos días, siete jugadores del futbol mexicano recibieron una fuerte sanción luego de incurrir en apuestas ilegales y amaño de partidos. Seis de ellos jugaban en el Real Apodaca FC de la Liga Premier MX y uno del Correcaminos, de la Liga de Expansión. Tras darse a conocer la sanción a los jugadores y los involucrados, uno de ellos decidió romper el silencio y publicó un video en sus redes sociales asegurando que teme por su seguridad y la de su familia.

El mensaje de Francisco Tede

Se trata de Francisco Tede, el jugador mandó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió que pararan con las especulaciones, lo dejen de mencionar, etiquetar o mandar mensajes preguntándole del tema. Agregó que teme por su seguridad y la de su familia, que no saben por todo lo que pasó y sigue pasando. Agregó que su carrera está arruinada y solo quiere estar tranquilo.

“Hago este video para pedirles de la manera más atenta que ya no hagan más especulaciones, por favor. Ya no me mencionen, ya no me etiqueten, ya no me manden más mensajes preguntándome. La verdad temo por mi seguridad y la seguridad de mi familia“

“Ustedes no saben por todo lo que pasé y sigo pasando. Realmente, las personas que me conocen deben de estar tranquilas por lo que saben que soy. Les pido de la manera más atenta que ya no me mencionen, ya no manden mensajes, mi carrera está arruinada. Yo sólo quiero estar tranquilo”.

Las sanciones a los jugadores involucrados en las apuestas ilegales