Futbolista ya prepara su casamiento con una controvertida actriz; las redes no lo pueden creer

La farándula y el mundo del deporte son mundos que están más unidos de lo que muchos piensan. Por ello, es normal ver historias como la de Lamine Yamala y Nicki Nicole o en este caso, la del futbolista marfileño que se casaría con una actriz de cine para adultos. Según el reporte de un medio turco, este le pedirá matrimonio a su actual pareja, aunque con una particular condición que le agregó más fuego a lo ampliamente comentado en el mundo digital.

¿Quién es la pareja del futbolista que ha generado tanta polémica en los medios?

El hombre del que se habla es Nicolas Pepe, quien en estos momentos juega para el Villarreal. El ex Arsenal fue ampliamente mencionado en redes sociales hace unos días, pues se asegura desde el medio Kusey Ekspres… que el futbolista marfileño le pedirá matrimonio a asu actual pareja.

Ella es la actriz de cine para adultos y modelo de Only Fans, Keanna Nichele Jones, mejor conocida como Teanna Trump. Sabiendo de las actividades profesionales que ella realiza, parece que la petición de unir sus vidas vendría acompañada de una petición. Y es que se atribuye la siguiente frase al futbolista de 30 años: “Se jubilará y se convertirá en una mujer de su propio hogar”.

Aunque no hay información fidedigna de que el futbolista dijera eso, esto sería una bomba mediática, que ya ha causado eco en el entorno por la popularidad de ambos en sus respectivas industrias.

¿El futbolista Nicolas Pepe se casaría por primera vez?

No, el joven africano ya tuvo una relación que terminó en casamiento con la influencer francesa, Fanny B. Allí concretó el nacimiento de dos hijos en el vínculo iniciado en 2017, pero dicha situación terminó oficialmente en el 2024… según lo reportado por algunos medios. En ese sentido, esto sería el inicio de su segunda aventura en el mundo matrimonial, mientras vive de una carrera con protagonismo en el futbol español, donde tiene contrato hasta junio de 2028.