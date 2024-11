¿Adiós a una futura estrella? Futbolista de la Premier League anunció su retiro a los 22 años

Myles Sohna anunció su retiro del futbol profesional. A primera vista, la noticia puede pasar desapercibida, el tema es que el jugador lo hizo a los 22 años. Tras sufrir una nueva rotura de ligamentos cruzados, el graduado de la Academia del Aston Villa compartió su decisión a través de un comunicado.

“Con emociones encontradas, debido a la lesión, he decidido retirarme del fútbol profesional. Esta ha sido, sin duda, la decisión más difícil que he tenido que tomar”, inicia el escrito de uno de los prospectos más avanzados del club británico.

Lesiones graves de manera consecutiva

Tras 12 años en la Academia del Villa, Sohna pintaba para ser uno de los juveniles que pronto vería minutos en el primer equipo. El jugador hizo 17 apariciones con el equipo sub-18 y 11 con el equipo sub-21 e iba en el camino para que fuera tomado cuenta por Unai Emery y su cuerpo técnico.

Lamentablemente para su causa, Myles sufrió rotura de ligamentos cruzados en ambas rodillas en un lapso corto de tiempo y su condición como profesional peligró.

“Como resultado de esto (nueva lesión), se me ha aconsejado que continuar mi carrera afectaría severamente no solo mi capacidad para jugar, sino lo que es más importante, mi calidad de vida en el futuro, y dado esto, mi salud debe ser mi prioridad.”, escribió el ex Villa.

Apoyo de otros jugadores

Tras comunicar su decisión en Instagram, diversos futbolistas como Aaron Ramsey (ex Arsenal de la Premier League y jugador histórico de Gales) comentó su posteo y le deseó éxito en sus futuros planes. Algunos otros colegas de la Championship también aplaudieron su valiente decisión.