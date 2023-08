“No quiero parar”, asegura futbolista con fracturas

Apenas el domingo el Monterrey reveló que Omar Govea sufrió una fractura en dos metacarpianos de la mano derecha durante el partido de cuartos de final contra Los Ángeles FC, pero que llevará un tratamiento conservador y se protegerá con una férula para que pueda seguir participando en el torneo.

Este lunes el mismo mediocampista mexicano habló de la decisión de seguir concentrado, en especial porque ha sido titular en los cinco encuentros que lleva la ‘Pandilla’ en el certamen.

“No es el momento de parar, estamos en medio de un torneo internacional importante para el club, queremos buscar el campeonato de esta primera edición y obviamente no quiero parar”, declaró este lunes previo a la semifinal.

Govea es escencial en el once de Ortiz

Govea se ha vuelto en uno de los elementos predilectos para el técnico Fernando Ortiz y más luego de la salida del paraguayo Celso Ortiz, quien fue el sacrificado para darle la plaza necesaria en los Rayados para el fichaje de Sergio Canales.

“Hablamos con el cuerpo técnico, entrené con un poco de molestias, pero estoy listo, no me detiene para seguir jugando. Posteriormente hay dos opciones, que sea una operación o que cicatrice poco a poco solo, la decisión será con tal de no perder tantos partidos y más con el ritmo que estamos llevando”, añadió el jugador mexicano.

Cabe recordar que en esta misma Leagues Cup el Monterrey sufrió la baja del atacante argentino Germán Berterame, quien se fracturó, pero los dedos del pie, por lo que prácticamente se perderá lo que resta del semestre.

A pesar de este infortunio, la ‘Pandilla’ se mantiene como el único equipo sobreviviente de la LIGA BBVA MX estando a sólo un paso de la final del torneo cuando este martes se midan al Nashville en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.