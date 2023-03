Futbolista del Real Madrid podría llegar al Club América

Desde mediados de la campaña pasada, sonó el rumor de que la capitana del Real Madrid Kenti Robles podría llegar a México para defender la camiseta del América Femenil.

La propia Robles ha declarado en pasadas ocasiones que le gustaría jugar en la Liga MX Femenil. Asimismo, ha admitido que ha tenido pláticas con Ángel Villacampa, director técnico de las Águilas, por lo que su llegada al circuito local podría hacerse realidad pronto.

La lateral de las merengues dio una conferencia de prensa en la que reiteró su interés por jugar en su país. “A mí me encantaría, ahora mismo tengo a varias compañeras allá y cada día me cuentan. Aurelie Kaci y Ángel Villacampa me han comentado lo enamorados que están de México y yo se los había dicho, cuando tú vas ahí, ves a la gente y como está creciendo el futbol femenil te enamoras de eso”, declaró Kenti.

Por otro lado, la jugadora aprovechó la oportunidad para reconocer el crecimiento que ha tenido el circuito femenil mexicano, “todo esto lleva un proceso y esperemos que este proceso vaya hacia adelante. Se lo he dicho a muchas y varias veces. Salir de tu zona de confort es muy importante, sobre todo a las más jóvenes”, compartió.

La trayectoria de Kenti Robles

La nacida en la Ciudad de México comenzó su carrera profesional en 2009, con el Espanyol, equipo del que fue canterana. En la misma temporada de su debut, ganó la Copa de la Reina. Dos años más tarde, llegó al Barcelona, con quienes ganó la Copa Cataluña y el título de Liga.

Una temporada después, la 2012-13 el club blaugrana se hizo de los mismos dos títulos y la Copa de la Reina. Kenti marcó el gol que le dio a su liga el título de Liga. Ese mismo año debutó en Champions League, con lo que se convirtió en la primera no española del Barca en jugar dicha competencia.

En el 2015 llegó al Atlético de Madrid; en esa etapa, fue el mismo Villacampa el que le dio la titularidad. Ese año las Colchoneras ganaron su primera Copa de la Reina. Ahí alcanzó su sexto campeonato de Liga, con lo que superó a Hugo Sánchez en palmarés en España.

En 2020, con contrato terminado, llegó al Real Madrid, equipo con el que milita desde su primera temporada profesional.