Bundesliga presume a sus nuevos jugadores estadounidenses

There's no better place for the USA's brightest stars to shine than in the Bundesliga! 🇺🇸🇩🇪@Ricardo_Pepi9 🌳@KParedes_7 🐺@JustinChe6 🔷@_GeorgeBello 🔵⚪



Welcome lads! #OneOfOurOwn | @ESPN pic.twitter.com/H5UYSCy8no