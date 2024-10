Los 9 futbolistas que no han jugado con la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA

La Selección Mexicana continúa su preparación de cara al partido amistoso contra Estados Unidos de este martes en el Estadio Akron. A pesar de que 18 de los 27 convocados vieron acción en el empate 2-2 ante el Valencia de España, aún hay nueve jugadores que esperan su oportunidad de sumar minutos.

Entre los elementos que no han tenido actividad se encuentran los porteros Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón, quienes pelean por un lugar en el once titular. Uno de los dos se quedará sin actividad, ya que Javier Aguirre ha declarado que no le gusta cambiar de portero al medio tiempo.

Te puede interesar: ¡Abucheados! La afición le da la espalda a la Selección Mexicana tras el empate del Valencia

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez | Selección Azteca

En la defensa, Johan Vásquez estará como titular junto a César Montes en la central. Por su parte, Marcel Ruiz, una de las novedades de esta convocatoria, tiene pocas posibilidades de iniciar, aunque podría ingresar en el segundo tiempo si el marcador lo amerita.

En el mediocampo, Sebastián Córdova deberá esperar su oportunidad, ya que Javier Aguirre ha mostrado preferencia por jugadores como Orbelín Pineda. En el ataque, Diego Lainez podría tener minutos en la segunda mitad, pero deberá competir con César Huerta por un lugar en el once.

Por otro lado, Obed Vargas, en su primera convocatoria con la Selección Mexicana, parece tendrá que esperar su oportunidad en futuras convocatorias. Jesús Angulo, lateral izquierdo, es uno de los seguros para enfrentar a Estados Unidos, mientras que Andrés Guardado, convocado como homenaje a su carrera, se despedirá de la Selección Azteca en los últimos 5 minutos del partido.

Será interesante observar si Javier Aguirre decide darle minutos a algunos de estos jugadores en el partido contra Estados Unidos, considerando que en la rueda de prensa previa al encuentro contra Valencia, el entrenador mexicano expresó su deseo de ver a todos los elementos dentro del terreno de juego. Este lunes a las 6 de la tarde, el ‘Vasco’ tendrá rueda de prensa donde podrían resolverse algunas dudas.

Te puede interesar: La posible alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Estados Unidos