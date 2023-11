Los futbolistas que recupera el Monterrey rumbo a la liguilla

El técnico Fernando Ortiz trabaja para mantener el ritmo en las más de dos semanas que tendrán de descanso antes de los cuartos de final del Apertura 2023, debido al parón por la Fecha FIFA y a la espera de los duelos del Play In.

En las prácticas de este lunes y martes en El Barrial ya se reincorporaron a los trabajos Sebastián Vegas, Erick Aguirre y Alfonso González, quienes se habían perdido el cierre de la fase regular.

Te puede interesar: Los números de Ismael Rescalvo en Mazatlán

En el caso del defensa chileno no estuvo los últimos dos juegos por una molestia muscular; mientras que el lateral mexicano fueron seis partidos los que se perdió y ‘Ponchito’ se lastimó en el último encuentro contra el Querétaro.

Además el ‘Tano’ Ortiz ya también pudo contar con Edson Gutiérrez, Rodrigo Aguirre y Jordi Cortizo, con los que aumenta la baraja de posibilidades para utilizar en la Liguilla; únicamente el español Sergio Canales sigue sin estar disponible al continuar en su rehabilitación.

Lo que se le viene a Rayados en Liguilla

Estos casi 20 días sin actividad le han servido a Rayados para recuperar a prácticamente toda su poderosa plantilla que armó para el Apertura 2023; en un semestre en el que llegó a tener a 12 futbolistas con alguna lesión.

No obstante, el Monterrey realizará un juego amistoso ante el Antigua Guatemala este miércoles en las instalaciones de El Barrial, en busca de tener ritmo de juego para la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano.

Cabe recordar que la ‘Pandilla’ todavía no conoce su rival de los cuartos de final, el cual saldrá de la eliminatoria de Play In entre el Atlético de San Luis vs León que se jugará este jueves en el Estadio Alfonso Lastras.

Te puede interesar: Las curiosidades del nuevo tatuaje del ‘Tano’ Ortiz

Aunque sin importar cuál equipo sea su contrincante, el conjunto regiomontano partirá como favorito luego de haber terminado como segundo lugar de la tabla general.