¡NO LE GUSTÓ NADA! Martín Demichelis EXPLOTA ante una pregunta sobre su posible salida antes del Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey vencieron 0-2 en la última jornada del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX a los Panzas Verdes de León con anotaciones del juvenil mexicano Iker Fimbres y el colombiano Nelson Deossa, sin embargo, no todo fue felicidad en la institución regiomontana.

La consulta que generó furia en Demichelis

En la rueda de prensa se le cuestionó al director técnico argentino Martín Demichelis sobre los rumores de una posible salida tras el Clausura 2025 y previo al arranque del Mundial de Clubes de la FIFA, ya que han reportado algunos medios en Nuevo León que existe la opción de que sea reemplazado por el español Julen Lopetegui.

"¿Dónde están los rumores? ¿Usted lo asegura? ¿Usted lo confirma? Son rumores, ah, pero no sé que son rumores. No me voy a preocupar de rumores. Hay muchísimos rumores en el mundo. Y la verdad que todo lo que no me compete a mí, que sea externo, que no tenga alcance de mí o de mi solución... No, chicos, la vida es hoy”, comentó con molestia Martin Demichelis tras vencer al León en la Jornada 17 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Monterrey cierra el torneo enrachado de triunfos

La Pandilla de Martín Demichelis cerró la fase regular del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, además entre esas victorias superó a las Águilas del América y los Panzas Verdes del León, aunado a que les faltan varias piezas claves por distintos motivos, situación que alegra al entrenador argentino.

“Yo estoy muy feliz donde estoy. Entregándome al máximo con la institución, con los jugadores, ya vieron que hemos hecho partidos importantes. Nos faltan Héctor Moreno, el propio Sergio Canales, Óliver Torres, el mismo Carlos Salcedo que llegó y que sufrió una lesión y que está ahí de buen ánimo todos los santos días en el vestuario, en el gimnasio”, añadió Martín Demichelis sobre el desempeño de su equipo a pesar de las múltiples bajas en el plantel.

