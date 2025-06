El futuro de Esteban Andrada en Rayados, sigue siendo una incógnita

El portero argentino, Esteban Andrada, reconoció que difícilmente seguirá con el Monterrey para el próximo torneo, la directiva del conjunto regiomontano mantiene en suspenso su futuro hasta que termine el Mundial de Clubes .

Te puede interesar: Marcelo Gallardo, señala a Rayados como el responsable del fracaso de River Plate

En los últimos días han surgido diferentes declaraciones que dejan en duda la permanencia de Esteban Andrada con los Rayados, a pesar de que ha sido el guardameta titular durante la fase de grupos del certamen internacional en el que participan este verano.

Partido completo: Tigres vs Xolos de Tijuana | Jornada 4 Liga BBVA MX , Clausura 2025, 28 de enero

Andrada se ve afuera de los Rayados...

Este lunes el propio ‘Sabandija’ reveló que le tomó por sorpresa la llegada del arquero uruguayo Santiago Mele, quien se convirtió en uno de los refuerzos de la ‘Pandilla’ para el ‘Mundialito’.

Incluso afirmó que no tuvo contacto con la directiva del equipo, pero que intuye que no seguirá en el siguiente torneo de la LIGA BBVA MX, esto durante una entrevista en un programa con Radio La Red.

“Ninguno me vino a hablar, que no iba a estar en el proyecto. Llegó Santi Mele y el entrenador (Torrent) me habló muy bien, que contaba conmigo para el Mundial, pero nadie me ha dicho nada. Yo creo, por lo que dice el periodismo mexicano, no puede haber dos arqueros extranjeros. Mi posibilidad está fuera de Monterrey”, dijo.

Este miércoles José Antonio Noriega, presidente deportivo del Monterrey, confirmó que no han tenido pláticas con Esteban Andrada sobre su continuidad en el equipo, ya que su prioridad fue el Mundial de Clubes.

De hecho el ‘Tato’ destacó el rendimiento que tuvo el portero argentino durante los partidos contra el Inter de Milán y el River Plate, correspondiente a la fase de grupos.

“Lo ha hecho muy bien, no sorprende, es un portero de mucha calidad, el resto lo estaremos analizando, abordando más adelante, ahora estamos concentrados en el partido a partido”, expresó durante una entrevista con la cadena ESPN.

Torrent confía en Andrada

El entrenador Domènec Torrent declaró que siempre fue claro con ‘Sabandija’, desde antes de que comenzara la competición.

“Con Esteban antes del Mundial de Clubes le hablé de la situación, que yo tenía pensado que iniciara en el Mundial, por mil cosas, por cómo estaba, estaba súper bien, lo ha demostrado en los dos primeros juegos”, expresó.

Además reveló en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Urawa Reds de Japón, que le mencionó que podría aumentar la competencia en su posición.

“Él me ha demostrado ser un profesional íntegro, y la buena noticia es que ahorita tenemos aquí cuatro porteros que nos dan confianza, y vamos a elegir siempre lo que pensamos que es lo mejor para el equipo”, afirmó el DT.

Te puede interesar: Los equipos que sorpresivamente quedaron eliminados en fase de grupos del Mundial de Clubes