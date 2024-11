¿Se queda sin equipo? El futuro incierto de Iván Marcone en Argentina

Iván Marcone vive horas inciertas en su carrera profesional. El mediocampista de Independiente de Avellaneda no sabe si se quedará en el club argentino o en otro equipo a poco menos de un mes que inicie el mercado de transferencias invernal.

Con 34 años de edad, el ex volante de Cruz Azul termina su contrato con El Rojo el próximo diciembre y no hay pláticas de una posible extensión. “Mi idea es renovar y seguir en el club. Yo quiero estar acá. Mis ganas de continuar están, pero después hay que ver las propuestas del otro lado. Hasta hoy no hubo ninguna charla. No es fácil la situación del club”, mencionó el que también fuera futbolista de Boca Juniors.

El tema económico de Independiente

A pesar de ser uno de los gigantes de Argentina y el máximo ganador en la historia de la Copa Libertadores, Independiente pasa por horas bajas en la actualidad. Una pésima gestión de las directivas en los últimos años han desatado un sinfín de problemas económicos en el club.

El Rojo ha sido varias veces sancionado por parte de la FIFA por el incumplimiento de pagos a clubes y jugadores (América con Cecilio Domínguez o Gastón Silva) por lo que no se pueden dar el lujo de hacer grandes fichajes o renovar a sus estrellas.

¿Cuánto vale Marcone?

En caso de que no llegue a un arreglo con Independiente, el equipo que quiera los servicios del argentino la tendría ‘fácil’ debido a que Marcone sería agente libre. Actualmente, el portal especializado Transfermarkt tiene valuado en un millón de euros al mediocampista sudamericano.