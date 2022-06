Esto es lo que se sabe del futuro de Julián Quiñones en el Atlas

El futbolista colombiano, Julián Quiñones, pieza fundamental en la conquista del bicampeonato de los Rojinegros del Atlas es pretendido por muchos equipos tras sus actuaciones destacadas que ayudaron a los tapatíos a romper una racha de más de 70 años sin un título de liga.

Rumores han acomodado al delantero en los radares de equipos como América, Tigres o Rayados; sin embargo, cuál es la realidad del futuro del jugador sudamericano y qué es lo que se sabe hasta el momento.

El futbolista por ahora se encuentra de vacaciones después de la final del pasado domingo y las celebraciones en Guadalajara, los futbolistas dirigidos por Diego Cocca rompieron filas y tienen la indicación de reportar el próximo 13 de junio en la madriguera para preparar el Apertura 2022.

Quiñones tiene contrato vigente con los Zorros hasta 2026, esto lo dieron a conocer los rojinegors el pasado 7 de enero cuando Atlas pago alrededor de 3 millones de dólares a Tigres para quedarse con los servicios del delantero.

La temporada de Quiñones

Ante las buenas actuaciones y ser pieza fundamental para coronarse dos veces con los Rojinegros, Julián Quiñones habría elevado su valor y se habla de una cifra de más de 5 millones de dólares en lo que estaría tasado el sudamericano; sin embargo para que Atlas lo deje ir tendría que llegar una oferta muy superior, lo que complica que salga este verano a otro equipo de la Liga BBVA MX.

En Atlas no ven mal analizar ofertas pero lo que tienen claro es que no van a perder en lo económico y el intercambio de jugadores no les interesa en el seno del equipo rojinegro y menos por lo feliz que están con Julián Quiñones.

Rayados y América se podrían convertir en opciones reales si ofrecen una cantidad importante de dinero, en caso de no ser así, la MLS o Europa serían las únicas opciones con las que podría salir del Atlas el jugador de 25 años.