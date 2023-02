Este sería el futuro de Orbelín Pineda para la próxima temporada

El 2023 para Orbelín Pineda ha sido expectacular. El inicio del año marcó un antes y un después para el futbolista mexicano en su arribo al balompié del Viejo Continente, y a pesar de eso, su futuro con su actual equipo, el AEK de Atenas aún es incierto.

De enero para acá, el exjugador de Chivas y Cruz Azul vive uno de sus mejores pasajes como profesional, siendo pieza clave en el ataque del equipo que dirige Matías Almeyda. El atacante convirtió tres tantos durante el mes de enero, además de que ayudó con una asistencia, que tiene a su equipos segundo de la Tabla General, con la esperanza de terminar el campeonato con el título, pues solo tienen dos puntos de diferencia.

“Recuperé mi confianza después de seis meses que no tuve actividad, me sirvió también lo que pase porque al final de cuenta me hizo la cabeza dura de qué hay momentos en la vida que te pone obstáculos, eso te ayuda para no volver a caer dónde estabas.

Me toca estar diferente, me toca estar en mi mejor versión que creo que es lo más bonito todo lo mejor para el equipo, poderlo mostrar lo mejor posible y eso me ayuda también para estar en una mejor forma tanto para mi selección y con mis compañeros”, aseguró para Azteca Deportes.

El futuro de Orbelín Pineda en el AEK no está asegurado

A pesar del buen momento que vive, su futuro es una incertidumbre, pues termina su préstamo en Grecia al termino de la campaña, y tendría que volver al Celta de Vigo, conjunto donde no tuvo los minutos que hubiera querido, y motivo por el cual fue cedido al AEK.

Durante la entrevista con Azteca Deportes, Pineda aseguró que todo lo dejará en manos de su agente, pues él se dedicará a jugar y seguir con el buen momento que vive, por lo que no se preocupa por eso. Al final, será su representante el que llegue a un acuerdo con cualquiera de las dos escuadras, o incluso algún cambio de rumbos.