G2 Esports lidera el Rumble Stage del MSI 2022 y se mantiene invicto

La actividad del MSI 2022 continúa. G2 Esports domina la clasificación con registro de 4V-0D, y sigue invicto en el torneo internacional de League of Legends.

Los campeones de Europa derrotaron a Evil Geniuses en 34 minutos y posteriormente, vencieron a Saigon Buffalo Esports en una partida que tuvo una duración de 23 minutos antes de destruir el nexo en color azul.

Uno de los encuentros más esperados en el calendario fue el compromiso entre Royal Never Give Up y T1. Los defensores del MSI 2022 le dieron su segunda derrota al equipo liderado por ‘Faker’. En 32 minutos y jugando a la distancia por restricciones sanitarias, el Día 2 de actividad para RNG fue con dos triunfos para colocarse 3-1 en la tabla de posiciones. Por su parte, la escuadra de Corea del Sur es tercera con 2-2 igualada con Evil Geniuses.

¡G2 lidera el Rumble Stage del #MSI2022! 💥



Así luce la tabla de posiciones luego de dos días de competencia en la Ronda 2 del internacional de #LoL. #MSIxAzteca pic.twitter.com/mLSP30Iohp — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 21, 2022

Resultados del Día 2 de Rumble Stage en el MSI 2022

G2 Esports 1-0 Evil Geniuses

Royal Never Give Up 1-0 PSG Talon

T1 1-0 Saigon Buffalo Esports



PSG Talon 0-1 Evil Geniuses

Royal Never Give Up 1-0 T1

Saigon Buffalo Esports 0-1 G2 Esports

⚔️T1 contra las cuerdas



RNG lo deja todo en el #MSIxAzteca con un casteo que te pondrá la piel de gallina.⚡️



🎙️@CorsarioTV



🔴EN VIVO https://t.co/ILfCmOVaMy#AztecaEsports pic.twitter.com/5wJ74wWoWK — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 21, 2022

Te puede interesar: Equipos de la LLA de LoL renuevan su roster para el Clausura 2022

Partidas del MSI 2022 por TV Azteca Esports

El Mid-Season Invitational continúa en Azteca Esports. El torneo internacional de League of Legends vive su segunda ronda y las emociones en la Grieta del Invocador las puedes encontrar en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Con sede en Busan, Corea del Sur, podrás seguir los encuentros del próximo martes 24 de mayo a través de Facebook, YouTube, Twitch, el sitio y la App Oficial de Azteca Deportes.

Martes 24 de mayo:

G2 vs SGB - 1:00

EG vs PSG - 2:00

SGB vs T1 - 3:00

PSG vs RNG - 4:00

EG vs G2 - 5:00

T1 vs RNG - 6:00

Te puede interesar: G2 Esports termina con el invicto de T1 y RNG en el MSI 2022