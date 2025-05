Retumba Boca. Milito lanza fuerte INDIRECTA a Gago: Jamás escucharé a otro club mientras esté en Chivas

¡Fuerte mensaje! Gabriel Milito fue presentado este martes 27 de mayo como nuevo entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde además de explicar el por qué eligió un desafío como el del Rebaño Sagrado y revelar que su contrato es por dos años, también se dio tiempo para lanzar un pequeño dardo a Fernando Gago, ex entrenador del conjunto Rojiblanco.

Cabe recordar que el jueves 10 de octubre, en pleno torneo de Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y tras perder un Clásico Tapatío ante el Atlas, Gago abandonó a Chivas debido a que Boca Juniors pagó la cláusula decisión y a su llegada a Argentina, no pudo ocultar su alegría por volver al club de sus amores.

La indirecta que Gabriel Milito le lanzó a Fernando Gago por dejar a Chivas

En la conferencia de prensa en la que se presentó de manera oficial a Gabriel Milito como nuevo entrenador de Chivas, el director técnico argentino aseguró que cumplirá su contrato con el Rebaño Sagrado y que nunca escuchará ofertas de otros equipos mientras siga teniendo el puesto de DT de Chivas, caso contrario a lo que hizo Fernando Gago quien sin pensarlo se fue a Boca Juniors.

“Yo estoy acá para cumplir mi contrato y de ser posible y si todo va como soñamos, extenderlo, así lo marca mi historia como entrenador, mientras trabajo me centro y agradezco día a día a quienes me elegieron por la oportunidad, por lo tanto respeto las decisiones de todo el mundo pero de la misma manera que a mi no me gustaría mientras que yo esté en funciones que Javier Mier o la institución busquen a otro entrenador mientras yo esté trabajando, yo jamás escucharé a un club, jamás escucharé a un club mientras pertenezca a Chivas, lo hice así en mi anterior club el Atlético Mineiro, lo hice así en mis anteriores equipos y esta vez no será diferente, será exactamente igual”, dijo Gabriel Milito en conferencia de prensa.

🇫🇷 Gabriel Milito ya está en casa 📍 pic.twitter.com/aFt0ytG4IE — CHIVAS (@Chivas) May 27, 2025

Finalmente, Milito también habló sobre el posible parado que tendría en Chivas, asegurando que podría jugar con dos delanteros, siendo Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido las dos primeras opciones, asimismo, indicó que continuará con el plan de pretemporada establecido por el club antes de su llegada.

