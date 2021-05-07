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Fútbol

Gaby López escala al cuarto lugar en Tailandia

La mexicana Gaby López registró una de las mejores rondas del día en el Honda LPGA Thailand. Con 64 (-8) saltó al cuarto puesto.

Gaby López hizo 64 golpes en la segunda ronda del Honda LPGA Thailand

Escrito por: Azteca Deportes

No cabe duda de que cada que se disputa el Swing Asiático del LPGA Tour, Gaby López es una de las protagonistas. Cabe resaltar, que en 2018 consiguió su primera victoria en la gira en el Blue Bay LPGA, que se llevó a cabo en China.

La semana pasada, en Singapur, se jugó el primer evento de las damas en Asia y Gaby finalizó empatada en el séptimo lugar. Mientras que, esta semana con tarjetas de 69-64 y total de 11 bajo par, se ubica en la cuarta posición tras 36 hoyos jugados en el Honda LPGA Thailand.

Su ronda del viernes fue una verdadera obra maestra. Abrió con tres birdies en sus primeros cuatro hoyos y terminó la ida en 33 golpes. Para la vuelta, nuevamente bajaría el par en tres ocasiones entre las banderas del 10 y el 13. En el par-4 del 14 llegó el primero bogey del día, sin embargo, respondió con águila en el par-4 del 15 y birdie en el 17 para registrar 31 impactos en la segunda parte del recorrido.

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Con un águila en el hoyo final, la campeona del ANA Inspiration 2021, Patty Tavatanakit, tomó la ventaja de la segunda ronda, después de un segundo récord consecutivo de 8 bajo par 64. Su -16 general empata el récord de puntuación de 36 hoyos logrado por última vez por Jessica Korda en su victoria de 2018 en Siam Country Club. Tavatanakit dijo que hacer ese putt de 12 pies para águila sólo aumentó su confianza de cara al sábado.

“Realmente no pegué un buen drive desde el 18 y luego simplemente me olvidé de él, no dejé que me molestara. Pasé al segundo tiro, que en realidad fue bastante bueno. Eran 246 al hoyo y probablemente 210 al frente, así que sólo estaba tratando de acertar el número y pegué un tiro realmente bueno”, señaló.

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Tavatanakit comenzó fuerte con tres birdies en sus primeros cinco hoyos, sumando dos en sus últimos nueve junto con el águila en el 18. La joven, de 21 años, sólo ha marcado cuatro bogeys en sus últimos 90 hoyos, desde el HSBC Women’s World Championship, donde terminó segunda.

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